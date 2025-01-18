شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام أورلاندو.. الشحات وعاشور وأبو علي فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلي مع نظيره أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى باستاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام أورلاندو بيراتس مكوناً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة.

الهجوم: وسام أبو علي وإمام عاشور وحسين الشحات.

وصعد الفريقان لدور الثمانية، ويتصدر أورلاندو بايرتس المجموعة برصيد إحدى عشرة نقطة يليه الأهلي برصيد عشر نقاط، وتحدد المباراة ترتيب الفريقين قبل قرعة دور الثمانية والذي يقام نهاية مارس 2025، يذكر أن مباراة الفريقين في الجولة الثانية في المجموعة والتي أقيمت على ملعب استاد أورلاندو انتهت بالتعادل دون أهداف.

وتأهل فريق الأهلى للدور ربع النهائى بدوري أبطال أفريقيا قبل الجولة الأخيرة، وذلك بعد فوز أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا على شباب بلوزداد الجزائري بهدفين مقابل هدف، فى مباراة الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلى على فريق استاد أبيدجان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحمل فريق الأهلى لقب دورى أبطال أفريقيا فى آخر نسختين وذلك عقب الفوز على الترجى التونسى بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين، بينما حصد اللقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق الوداد المغربى بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا.

ويُمثل مصر فى دورى أبطال أفريقيا كل من الأهلى وبيراميدز، والزمالك والمصرى بكأس الكونفدرالية.