شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يبحث عن صدارة مجموعة دوري أبطال أفريقيا الليلة أمام دجوليبا المالى والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق بيراميدز بقيادة كرونسلاف يورتشيتش مباراة مهمة في التاسعة مساء اليوم السبت حينما يستضيف نظيره دجوليبا المالى على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا في مباراة يتطلع فيها الفريق السماوى لحسم صدارة المجموعة بعد التأهل الرسمي للدور ربع النهائي للبطولة حيث يحتاج بيراميدز للفوز مع تعثر الترجى التونسى بالخسارة أو التعادل في مباراة ساجرادا الانجولى ليحسم المركز الأول.

ويلعب بيراميدز فى المجموعة الرابعة بالبطولة القارية، بجانب ساجرادا الأنجولي والترجي التونسي ودجوليبا المالي.

يحتل بيراميدز والترجي صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط لكل منهما، جمعها كل فريق من الفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراة واحدة وتلقي هزيمة واحدة ولكن المواجهات المباشرة بين الفريقين ترجح كفة بطل تونس، بينما يأتي ساجرادا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ويتذيل دجوليبا المجموعة برصيد نقطتين.

ويخوض بيراميدز منافسات دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي بعدما شارك في نسخة الموسم الماضي وودع من مرحلة المجموعات،وتأهل بيراميدز إلى مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية بعد عبور عقبة جيه كيه يو بطل زنجبار في الدور التمهيدي بعد الفوز بنتيجة 6-0 و3-1.

وتخطى بيراميدز أيضا عقبة الجيش الرواندي بعد التعادل في ملعب الأخير بنتيجة 1-1 ثم الفوز بالقاهرة بنتيجة 3-1 في دور الـ32 ، وكان بيراميدز قد نجح في تحقيق الفوز في مباراة الجولة الأولى على ساجرادا بخماسية مقابل هدف، ثم تعادل سلبياً مع دجوليبا المالى في ملعب الأخير، ثم خسر من الترجى التونسى بهدفين دون رد في الجولة الثالثة ثم فاز على الترجى بهدفين مقابل هدف ثم فاز على ساجرادا الانجولى بهدف دون رد في الجولة الأخيرة.

ويدير المباراة طاقم حكام من السودان، بقيادة الحكم محمود علي إسماعيل، ويعاونه محمد عبد الله الحكم المساعد الأول، وعمر حامد المساعد الثاني، وصبري فاضل الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة، محمد أحمد سليمان من السودان، ويراقب أداء الحكام بشير حساني من تونس، وإبراهيم بيلاسين المنسق العام من الجزائر، والمنسق الإعلامي محمد السيسي من مصر، وهشام الأمين المنسق الأمني من السودان.

ومن جانبه ، شدد كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز على لاعبي فريقه ضرورة تحقيق الفوز في مباراة الليلة لحسم صدارة مجموعته بدوري أبطال أفريقيا، وركز يورتشيتش على تنبيه لاعبيه من أهمية سرعة تنفيذ الهجمات المرتدة لاستغلال المساحات التي تظهر من وقت إلى آخر في دفاعات بطل مالى عند اندفاعه للهجوم بوصفها أهم الأسلحة التهديفية بالنسبة له.

في المقابل ، طالب ديمبا تراوري المدير الفني لدجوليبا المالى لاعبيه بضرورة الظهور بشكل مميز في مباراتهم الأخيرة بالنسخة الحالية من دوري ابطال افريقيا بعد تأكد وداعهم للبطولة.