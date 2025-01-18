شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة خاصة لمنتخب مصر لمواجهة إثيوبيا في تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة علي توفير طائرة خاصة لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حست للسفر لمواجهة منتخب إثيوبيا في الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 .

وينتظر اتحاد الكرة، تحديد الاتحاد الأفريقي لمكان مباراة إثيوبيا خاصة انها من الدول التي تخوض مبارياتها بالتصفيات خارج إثيوبيا لعدم اعتماد ملاعبها لاستضافة أي مباراة بالتصفيات .

وخاض منتخب مصر 4 مواجهات خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، نجح في تحقيق الفوز خلال 3، وكان التعادل حاضرا في مواجهة وحيدة، ويتصدر الفراعنة حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادلا وحيدا.

كما تصدر منتخب مصر مجموعته في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2025 برصيد 14 نقطة، حيث فاز في 4 مواجهات وتعادل في مواجهتين، ولم يتلقَ أي خسارة خلال تصفيات أمم إفريقيا.