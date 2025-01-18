شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يصارع أورلاندو بيراتس الليلة على صدارة مجموعة دوري الأبطال الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

يستدرج فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى في السادسة مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي، في مباراة يتطلع فيها المارد الأحمر لحسم صدارة المجموعة لصالحه عن طريق تحقيق الفوز الليلة لان التعادل يبقى بطل جنوب أفريقيا في المركز الأول.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

ويتصدر أورلاندو بيراتس ترتيب هذه المجموعة برصيد11 نقطة وخلفه الأهلي برصيد 10 نقاط ثم بلوزداد برصيد 6 نقاط، وأخيراً إستاد أبيدجان برصيد نقطة واحدة.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 بالفوز بمجموع المباراتين بستة أهداف دون رد ثم حقق الفوز على إستاد أبيدجان الايفواري برباعية مقابل هدفين على ستاد القاهرة بالجولة الأولى لدور المجموعات ثم تعادل سلبياً مع أورلاندو بيراتس فى جنوب أفريقيا بالجولة الثانية ثم حقق فوزاً عريضاً على شباب بلوزداد بسداسية مقابل هدف في الجولة الثالثة بالقاهرة ثم خسر من شباب بلوزداد بهدف دون رد ثم فاز على ستاد أبيدجان الايفواري بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة الأخيرة.

فيما بدأ أورلاندو بيراتس رحلته بالنسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا من الدور الأول بتخطى عقبة كنابس سبورت بطل مدغشقر بالتعادل السلبى ذهاباً والفوز برباعية دون رد إياباً كما تخطى عقبة جوانينج جالاكسي بطل بوتسوانا بالفوز ذهاباً بهدفين دون رد ثم الفوز إياباً بهدف دون رد ثم الفوز على شباب بلوزداد المغربى بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى من دور المجموعات ثم تعادل سلبياً مع الاهلى ثم تعادل إيجايباً بهدف لكل فريق مع إستاد أبيدجان ثم فاز على بطل كوت ديفوار بثلاثة أهداف دون رد ثم فاز على شباب بلوزداد بهدفين مقابل هدف.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

ووصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في آخر 5 مواسم متتالية، حيث فاز في 2020 على الزمالك و 2021 على كايزر تشيفس الجنوب إفريقي، ثم خسر 2022 أمام الوداد المغربي، قبل أن يفوز بنسخة 2023 أمام الوداد أيضا.

ومن جانبه طالب كولر لاعبى الاهلى بمواصلة الانتصارات الافريقية لحسم صدارة مجموعته انتظاراً لقرعة دور ربع النهائي للبطولة.

ويعاني الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر غيابات بالجملة بين صفوفه آخرها الثنائي المغربي يحيى عطية الله وأشرف داري للإصابة بجانب رحيل الجنوب أفريقي بيرسي تاو.

وتغيب عن القائمة علي معلول لعدم القيد، وكريم فؤاد ورضا سليم وطاهر محمد طاهر للإصابة فيما يستعيد المارد الأحمر جهود نجمه وسام أبو على مهاجم الفريق بعد الاطمئنان على حالته الفنية والبدنية بعد غيابه عن مباراة الجونة الأخيرة بالدوري.

ومن جانبه أكد الاسبانى جوزيه ريفيرو، المدير الفني لأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي رغبة فريقه في حسم مباراة الاهلى الليلة قائلا :"نرغب في أن نظهر بصورة جيدة في تلك المباراة. رغم أننا في ربع النهائي، إلا أن هدفنا هو صدارة جدول المجموعة بنهاية مرحلة المجموعات، وهذا ما سنركز عليه في مباراة الليلة نحن عازمون على تقديم أداء قوي ومواصلة اللعب بأسلوبنا الكروي".

وأشار المدرب الأسبانى إلى أن الفرصة التي سنحت لفريقه باللعب ضد هذه الفرق القوية على المستوى القاري تعتبر بمثابة فرصة كبيرة لتحفيز اللاعبين على تقديم أفضل أداء لهم. وأكد أن هذه المباريات ستترك تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا على لاعبي الفريق.

وختم ريفيرو تصريحاته قائلاً: "نريد الاستمتاع حتى الدقيقة الأخيرة من البطولة بمجرد دخولنا ربع النهائيات، وسنواصل العمل والتحضير بأفضل طريقة ممكنة".