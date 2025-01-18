شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يختتم استعداداته لمواجهة صاحب الأرض ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

يختتم منتخب مصر لرجال كرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور اليوم السبت استعداداته لمواجهة كرواتيا صاحب الأرض غد الأحد فى التاسعة و النصف مساء فى ختام مواجهاته بالدور الأول ببطولة العالم التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج .

ويسعى منتخب اليد فى تحقيق الفوز فى لقاء غدا بعدما قص شريط المونديال بالفوز على الأرجنتين بنتيجة ثقيلة 39-25 قبل مواجهة البحرين أمس الجمعة.

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب مران رئيسى اليوم،على أن يعقد الإسبانى خوان كارلوس باستور المدير الفنى للفراعنة جلسة مع اللاعبين من أجل التحفيز وشرح نقاط القوة و الضعف فى صاحب الأرض قبل المواجهة المرتقبة.

وتقام بطولة العالم لكرة اليد بمشاركة 32 منتخبا مقسمة إلى 8 مجموعات حيث يتأهل أول 3 منتخبات من كل مجموعة إلى الدور الثاني الذي سيقام بمشاركة 24 منتخبا مقسمة إلى 4 مجموعات حيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية.