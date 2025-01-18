شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجتمع الأربعاء لحسم ملف المنتخبات الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة اجتماع يوم الأربعاء المقبل بمشروع الهدف من اجل حسم عدد من الملفات الهامة علي رأسها اعتماد تشكيل منتخب 2007 بعد اسناد مهمة منتخب 2005 إلى أسامة نبيه المدير الفني السابق لمنتخب 2007، والأقرب لخلافة نبيه هو و ائل رياض المدير الفني الحالي لمنتخب 2010.

كما يحسم اتحاد الكرة منصب المدير الفني لمنتخب الكرة النسائية بعد الاستقرار علي تولي أحمد رمضان المدير الفني السابق للمنتخب و نادي مسار، مسئولية منتخب النسائية وهو ما سيتم اعتماده في اجتماع المجلس إلى جانب الجهاز المعاون بالكامل، كما يناقش المجلس ملف الخبير التحكيمي الذي سيتعاقد معه اتحاد الكرة بعد مناقشة العديد من السير الذاتية.

يناقش مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، اقتراح الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن بشأن إمكانية تخفيض أسعار تذاكر المباريات أمام الجماهير فى المرحلة المقبلة.

ويرغب الجهاز الفنى لمنتخب مصر فى حشد الجماهير وحضورها بكثافة فى مباريات المنتخب المقبلة وتحديدا فى تصفيات كأس العالم من أجل حسم بطاقة التأهل للمونديال.

واجتمع هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم و إبراهيم حسن مدير المنتخب، في حضور خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد وحماده الشربيني و مصطفي أبو زهرة ومحمد أبو حسين أعضاء مجلس الإدارة.

تم خلال الاجتماع التطرق إلى استعدادات المنتخب الوطني لتصفيات كأس العالم 2026 والتأكيد علي دعم و توفير كل متطلبات المنتخب في الفترة المقبلة من أجل التأهل لكأس العالم 2026 ، والتحضير للبطولات المقبلة.