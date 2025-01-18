شكرا لقرائتكم خبر عن جروس وعمر جابر فى المؤتمر الصحفى لمواجهة إنيمبا بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يعقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك مؤتمراً صحفياً اليوم السبت، قبل مباراة إنيمبا في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن يحضر عمر جابر لاعب الفريق المؤتمر الصحفي بصحبة المدير الفني للحديث عن المواجهة المرتقبة أمام بطل نيجيريا.

كما يعقد الاجتماع الفنى بأحد الفنادق للتأكيد على كافة الجوانب ‏التنظيمية الخاصة باللقاء، وموعد وصول الفريقين لملعب المباراة وانطلاق عمليات الإحماء، وكذلك الاتفاق على الزي الخاص بكل فريق وذلك بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم.

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع أنيمبا النيجيري بالجولة السادسة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، الأحد المقبل 19 يناير، في تمام السادسة مساء.

ونجح الزمالك في التأهل الى ربع نهائي الكونفدرالية بعد الفوز على بلاك بلوز في الجولة الخامسة، وتصدر مجموعته.

وارتفع رصيد الزمالك إلى 11 نقطة في المركز الأول للمجموعة الرابعة، فيما توقف رصيد بلاك بولز عند 4 نقاط في المركز الرابع، ويتأهل فريق الزمالك بشك رسمي إلى ربع نهائي بطولة الكونفدرالية، قبل خوض الجولة الختامية من منافسات دور المجموعات الأفريقي.