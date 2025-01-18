شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..لقاءات عربية قوية فى خامس أيام مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

تقام على مدار اليوم السبت مواجهات قوية على صعيد خامس أيام بطولة العالم لكرة اليد التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا و الدنمارك و النرويج .

تشهد مباريات خامس أيام مونديال اليد مواجهات عربية بين كلا من ،الجزائر مع تونس وقطر مع الكويت، بخلاف إسبانيا مع اليابان وكاب فيردى مع سلوفينيا وفرنسا مع النمسا والتشيك مع السويد وإيسلندا مع كوبا والدنمارك مع إيطاليا .

تشهد بطولة كأس العالم لكرة اليد توزيع الـ 32 منتخبا على 8 مجموعات، حيث أن كل مجموعة تضم 4 منتخبات، وتقام مباريات الدور الأول بنظام دوري من دور واحد.

يتأهل للدور الرئيسي أول 3 منتخبات من كل مجموعة و الدور الرئيسي يتأهل له 24 منتخبًا يتم تقسيمهم على 4 مجموعات، بحيث ينضم كل مجموعتين متجاورتين في مجموعة واحدة تضم 6 منتخبات.. (الأولى مع الثانية – الثالثة مع الرابعة – الخامسة مع السادسة – السابعة مع الثامنة) وكل منتخب يتأهل للدور الرئيسي معه رصيده من النقاط التي حصل عليها من مواجهتيه مع المنتخبين المتأهلين من نفس المجموعة.

في الدور الرئيسي يلعب كل منتخب ثلاث مباريات مع المنتخبات المتأهلة من المجموعة المجاورة ولا يلعب مرة أخرى مع المنتخبين المتأهلين من مجموعته.

يتأهل مباشرة إلى دور الـ8 الأول والثاني من كل مجموعة في الدور الرئيسي، على أن يقام دور الـ8 بنظام خروج المغلوب، ثم نصف النهائي والنهائي.