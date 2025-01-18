موعد مباراة الزمالك أمام أنيمبا النيجيري بالكونفدرالية والقناة الناقلة

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يضع السويسري كريستيان جروس، اليوم السبت، الرتوش النهائية على خطة عبور انيمبا النيجيري في المباراة المقرر إقامتها غداً، الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويناقش جروس ليلة مع جهازه المعاون فى الزمالك اليوم خطة مواجهة بطل نيجيريا والتشكيل الذى يخوض به اللقاء، ويحذر المدرب اللاعبين فى المران الأخير من التهاون أمام مرمى المنافس، أو التسرع في إنهاء الهجمات، مطالبا إياهم باستغلال الفرص وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.

تعد النسخة الحالية رقم 22 من بطولة الكونفدرالية، التي تم استحداثها عام 2004، بعد دمج بطولتي كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة برفقة أندية المصري البورسعيدى، وإنيمبا النيجيرى، وبلاك بولز بطل موزمبيق.

الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة للكونفدرالية بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.

فوز الزمالك في النهائي هو الثاني على حساب نهضة بركان، إذ توج الفريق الأبيض موسم 2018 - 2019 على حساب بطل المغرب بركلات الترجيح 5-3.

وتتصدر الأندية العربية الفرق الأكثر تتويجا بالكونفدرالية، المغرب 7 ألقاب، وتونس 5 ألقاب، ومصر 3 ألقاب، والجزائر مرة وحيدة، فيما توج مازيمبي من الكونغو الديمقراطية بالبطولة مرتين، ومرة وحيدة لـ هارتس أوف أوك الغاني، والملعب المالي، وليوباردز الكونغولي.

وتوج الزمالك ببطولتين فيما توج الأهلي ببطولة وحيدة، أما المصري فجاءت أفضل نتائجه حين ودع البطولة فى نصف نهائي بطولة الكونفدرالية عام 2018، بعد التعادل سلبيا في مصر، والهزيمة برباعية في الكونغو.

كما وصل المصري إلى ربع نهائي بطولة 2020، قبل أن يودع أمام نهضة بركان المغرب، بالتعادل ذهابا 2-2، والخسارة 1-0 إيابا.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام انيمبا النيجيري بالكونفدرالية

مباراة الزمالك وانيمبا النيجيري تقام فى السادسة مساء غداً الاحد باستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتكون طاقم التحكيم من، الجابوني بيير جيسلان أتشو حكماً للساحة ويعاونه كل من، الجابوني بوريس مارليز ديتسوجا والكاميروني كارين أتيزامبونج فوكو مساعدين والجابوني تانجوي باتريس ميبيامي حكماً رابعاً.

واختار "كاف" التنزاني خالد عبد الله محمد مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام يحيى حدقة من المغرب، والمنسق العام محمد بلال جندور من الجزائر.

ويتواجد الزمالك والمصري في المجموعة الرابعة بمنافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية، وحسم الأبيض تأهله إلى ربع النهائي بينما تظل آمال المصري معلقة حتى خوض مواجهة الجولة السادسة والأخيرة.

ويحتاج المصري للفوز أمام بلاك بولز في المباراة التي ستجمع بينهما من أجل حسم الصعود إلى دور ربع النهائي رفقة الزمالك.

ترتيب المجموعة الرابعة في كأس الكونفدرالية

1- الزمالك - 11 نقاط.

2- المصري - 6 نقاط.

3- إنيمبا النيجيري - 5 نقاط.

4- بلاك بولز الموزمبيقي - 4 نقاط.

القناة الناقلة لمباريات الزمالك فى الكونفدرالية

يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك فى الكونفدرالية 2025 بدءا من دور المجموعات من خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.