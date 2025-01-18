شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الاجتماع الفني لمباراة المصري وبلاك بولز بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يُعقد اليوم السبت، الاجتماع الفني الخاص بمواجهة المصري وبلاك بولز الموزمبيقي، والتي تجمع الفريقين غداً الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية والتي تقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويقود مباراة المصري وبلاك بولز، الطاقم الذي ينتمي إلى دولة الكاميرون حكم الساحة جينوت فرانك بيتو ، ومعه مساعد الحكم الأول إلفيس نوبو ، ومساعد الحكم الثاني روديجو مبيلي ، فيما يقوم عبدو ميفري بمهام الحكم الرابع.

وكان المصري استهل مشواره في الكونفدرالية، بالهزيمة أمام الهلال الليبي في بني غازي بنتيجة 3-2، ثم فاز في القاهرة بنتيجة 3-2، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي أهلت المصري لدور المجموعات بالفوز بنتيجة 3-2 أيضاً.

وفي دور المجموعات تغلب المصري في بداية مشواره على أنيمبا النيجيري بنتيجة 2-0، ثم تعادل مع بلاك بولز بنتيجة 1-1، وخسر أمام الزمالك 1-0، ثم تعادل مع الزمالك 1-1، كما تعادل مع أنيمبا بنتيجة 1-1 في الجولة الماضية.