شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد الجولة التاسعة للدوري المصري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق الثلاثاء المقبل الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري بإقامة 4 مواجهات تجمع غزل المحلة مع حرس الحدود، الجونة مع البنك الاهلى، والاسماعيلى مع سموحة، وأخيراً إنبى مع طلائع الجيش.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة مباريات الدوري الممتاز فى الساعة 4 و7 مساءً بداية من الأسبوع الثامن، بدلا من الساعة 5 و8 مساء.

مواعيد مباريات الجولة التاسعة للدورى المصرى

الثلاثاء 21 يناير

غزل المحلة & حرس الحدود..4 عصراً

الجونة & البنك الاهلى..4 عصراً

الاسماعيلى & سموحة..7 مساء

انبى & طلائع الجيش..7 مساء

الاربعاء 22 يناير

فاركو & الاهلى..4 عصراً

سيراميكا & الاتحاد السكندري..7 مساء

زد اف سى & بيراميدز..7 مساء

الخميس 23 يناير

بتروجت & المصري البورسعيدى..4 عصراً

مودرن سبورت & الزمالك..7 مساء

القناة الناقلة للدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصري.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.