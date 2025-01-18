الامارات | 5 عوامل فنية قادت شباب الأهلي للظفر بدرع التحدي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حسم فريق شباب الأهلي لقب درع التحدي الإماراتي القطري بالفوز على مستضيفه الريان القطري 3-1، أول من أمس، بعد أن فرض سيطرته وتفوقه الكامل في المباراة، ليعود من قطر بلقب جديد، بعد أن كان قد توج في الموسم الماضي بلقب السوبر الإماراتي القطري بالفوز على الدحيل.

ونجح شباب الأهلي في حصد اللقب الثاني له خلال الموسم الجاري، بعد أن كان قد توج بلقب كأس السوبر الإماراتي بالفوز على الوصل، ليواصل الفريق سيطرته الكاملة على الألقاب هذا الموسم، إلى جانب الصعود إلى الدور الثاني في دوري أبطال آسيا 2، والوصول إلى نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وربع نهائي كأس رئيس الدولة، حيث ينافس الفريق في أكثر من جهة بفضل خمسة عوامل فنية.

القوة الهجومية

يمتلك شباب الأهلي قوة هجومية رائعة بوجود سردار آزمون وبالا ومؤنس دبور ويوري سيزار، إذ لديهم القدرة على صنع الفارق في أي وقت، وهو ما حدث في المباراة الأخيرة أمام الريان القطري، والاعتماد على الهجمات المرتدة والإنهاء بشكل جيد أمام المرمى، وصناعة الفرص بشكل متكرر.

دكة البدلاء

ويمتلك فريق شباب الأهلي دكة بدلاء رائعة قادرة على صنع الفارق في أي وقت، وتعويض غياب أي لاعب، وهو ما يعطي المدرب الأريحية والقوة في التعامل مع أي وضع، سواء كان هجومياً أو دفاعياً، وتحويل مجرى المباراة، وظهر ذلك في مختلف البطولات التي يخوضها الفريق في الموسم الحالي، حيث يشارك الفريق في كل مباراة بتشكيل مختلف، مع الإبقاء على بعض اللاعبين المميزين ممن يعتمد عليهم المدرب بشكل أساسي وثابت.

ذكاء المدرب

يمتلك شباب الأهلي مدرباً رائعاً هو البرتغالي باولو سوسا، القادر على صناعة الفارق، وتغيير التشكيل وتدوير اللاعبين بشكل متميز من مباراة إلى أخرى دون خوف، حيث يحرص على إعطاء الفرصة لكل اللاعبين، وهو ما يجعلهم جاهزين في أي وقت، إضافة إلى قدرته على قراءة المباراة، والتعامل بذكاء مع أي وضع يقع فيه الفريق بما يمتلك من خيارات متعددة.

خبرة إدارية

عمل الفريق طوال العامين الماضيين على توفير الكادر الإداري المتميز القادر على التعامل مع أي موقف، إضافة إلى توفير احتياجات الفريق من اللاعبين، وهو ما يسهل عمل الجهاز الفني واللاعبين، ويدفعهم إلى تحقيق الانتصارات المتتالية.

تألق المقبالي

تمكّن فريق شباب الأهلي من صناعة حارس مرمى متألق هو حمد المقبالي الذي صنع الفارق، وسيكون له دور كبير مع الفريق والمنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، وظهر ذلك بقوة في البطولتين اللتين توج بهما شباب الأهلي بالتصدي لركلتي جزاء أمام الوصل، والتتويج بلقب السوبر الإماراتي، والتصدي لفرصة خطرة في مباراة الريان القطري في الدقيقة 72، وكانت النتيجة 2-1، إذ أظهر المقبالي ردة فعل رائعة وتصدياً متميزاً، حافظ به على تقدّم فريقه، ما أسهم في التتويج باللقب.