اخبار الرياضه

الامارات | «الشطرنج» يدشن الموسم الجديد اليوم

0 نشر
الشارقة - وام 0 تبليغ

  • الامارات | «الشطرنج» يدشن الموسم الجديد اليوم 1/2
  • الامارات | «الشطرنج» يدشن الموسم الجديد اليوم 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشطرنج» يدشن الموسم الجديد اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، اليوم، أولى بطولات اتحاد الإمارات للشطرنج، بإقامة بطولتي الإمارات الفردية للشطرنج الخاطف للناشئين والناشئات تحت 16 سنة، والفئة المفتوحة والسيدات، اللتين ينظمهما الاتحاد بالتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

يشارك في البطولتين 160 لاعباً ولاعبة، يمثلون 14 فريقاً من مختلف أندية الدولة.

وأكدت رئيسة اللجنة النسائية بالاتحاد، خلود الزرعوني، أن انطلاق الموسم بإقامة هاتين البطولتين يعكس بداية قوية لموسم رياضي حافل، حيث تتضمن أجندة الاتحاد 15 بطولة محلية.

وأضافت أن الموسم الحالي يشهد إطلاق بطولات جديدة لأول مرة، من أبرزها بطولة النخبة، وهي بطولة فردية مفتوحة لجميع الجنسيات، وكأس التميز للناشئين تحت 16 سنة، التي تتيح أيضاً مشاركة اللاعبين من مختلف الجنسيات.

ويترأس لجنة التحكيم في البطولة الحكم الدولي سلمان الطاهر، بمساعدة حكم الاتحاد الدولي ماجد العبدولي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements