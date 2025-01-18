الامارات | هالاند يوقع عقداً جديداً مع مانشستر سيتي حتى 2034

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أن النجم النرويجي إرلينغ هالاند وقع عقداً جديداً مع النادي لمدة تسعة أعوام ونصف العام.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد هالاند في يونيو 2027، لكنه الآن ملتزم بمستقبله مع النادي حتى موسم 2033- 2034.

وجاء في منشور على حساب مانشستر سيتي بموقع (إكس) أمس: «إرلينغ هنا ليبقى. يسعدنا أن نعلن أن إرلينغ هالاند مدد عقده في سيتي حتى عام 2034».

وحقق هالاند (24 عاماً) تأثيراً فورياً في مانشستر سيتي، منذ انضمامه للفريق عام 2022، قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني، حيث سجل 52 هدفاً في جميع المسابقات، ليسهم في تتويج النادي السماوي بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي في موسمه الأول.

وأحرز هالاند 38 هدفاً أخرى الموسم الماضي، الذي شهد تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الرابع على التوالي في إنجاز غير مسبوق.