الامارات | السعودي الراجحي يتوّج بلقب رالي داكار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق السعودي يزيد الراجحي لقبه الأول في رالي داكار، أمس، بعدما أنهى السباق المكوّن من 12 مرحلة متفوقاً بفارق أربع دقائق و33 ثانية على أقرب منافسيه هينك لاتيجان، فيما حافظ دانييل ساندرز من فريق رد بول كيه.تي.إم على تقدمه ليفوز في فئة الدرّاجات النارية.

وحقق الجنوب إفريقي لاتيجان، بداية سريعة، لكنه لم يتمكن من اللحاق بالسعودي في المرحلة الخاصة الأقصر التي امتدت لـ61 كيلومتراً.

وأقيم سباق التحمل على الطرق الوعرة، الذي انتقل إلى السعودية في 2020 بعد عقد من إقامته في أميركا الجنوبية.

وحظي الراجحي (43 عاماً) الذي أصبح أول سعودي يفوز برالي داكار، باستقبال حار عند خط النهاية إذ حمله زملاؤه على أكتافهم.

وقال الراجحي: «أنا سعيد للغاية بتحقيق هذا الفوز. إنه ليس سباقاً سهلاً، بل هو الأصعب الذي خضته خلال 11 عاماً».