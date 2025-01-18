الامارات | أبوظبي تستضيف الجولة الثالثة من بطولة الإمارات للفورمولا4

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، اليوم، الجولة الثالثة من بطولة الإمارات للزوارق السريعة «فورمولا 4»، بمشاركة 12 متسابقاً من داخل الدولة وخارجها.

وتختتم البطولة التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية، يوم غدٍ، على مياه كورنيش أبوظبي.

وتبدأ فعاليات البطولة بفتح منطقة الصيانة والتسجيل والفحص الفني عند الساعة 8 صباحاً، ثم يعقد اجتماع السائقين والتجهيز للتجارب الحرة بين الساعة 10:30 صباحاً، و12:30 ظهراً، بينما تقام التصفيات التأهيلية عند الساعة 1:30 ظهراً، وصولاً إلى منافسات السباق الأول.

وقال مدير إدارة الرياضات البحرية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ناصر الظاهري، إن تنظيم السباق على مدار يومين يمنح المتسابقين فرصة دخول أجواء السباقات العالمية وكيفية التعامل معها، مشيراً إلى أن استضافة الجولة الثالثة، تعزز مكانة أبوظبي وجهةً رائدةً للرياضات البحرية.