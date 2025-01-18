الامارات | عجمان يُنهي علاقته مع الشيخاوي.. وعلي مدن البديل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى نادي عجمان علاقته بشكل رسمي مع لاعبه التونسي هيكل الشيخاوي، الذي انتقل إلى صفوف النصر الكويتي بعقد يمتد لموسم ونصف الموسم.

وكان مسؤولو نادي عجمان قد تلقوا طلباً من نادي النصر الكويتي، عقب انتهاء مباراة كلباء في الجولة الـ11 من بطولة الدوري، للحصول على خدمات الشيخاوي، بعدما تم الاتفاق مع اللاعب على كل التفاصيل الخاصة بعقده.

ورحبت إدارة عجمان بالعرض، خصوصاً أن لاعب خط الوسط خرج من حسابات المدرب الصربي غوران، ولم يعد يُشارك بصفة أساسية في المباريات الأخيرة.

وكشفت مصادر داخل إدارة عجمان لـ«الإمارات اليوم» أنه تم عقد جلسة مع اللاعب ووكيل أعماله للوصول إلى صيغة اتفاق لإنهاء التعاقد والتوقيع على المخالصة الرسمية من جانب الشيخاوي، الذي كان مرحباً بخوض تجربة احتراف في الدوري الكويتي، بعد فشل انتقاله إلى نادي الإفريقي التونسي الذي كان مهتماً في الفترة السابقة بالتعاقد معه، بيد أن نادي عجمان لم يصله أي طلب رسمي من النادي التونسي بهذا الخصوص.

وخاض اللاعب التونسي البالغ 28 عاماً، 38 مباراة رفقة «البرتقالي» في جميع المسابقات، منذ أن التحق بالفريق في موسم 2023-2024، سجّل خلالها أربعة أهداف، وأسهم في صناعة خمسة، وكانت إسهاماته جميعها خلال الموسم الماضي، إذ لم ينجح خلال الموسم الحالي في تقديم أي تمريرة حاسمة أو تسجيل أي هدف خلال تسع مباريات خاضها مع عجمان في جميع المسابقات.

وبدأ مسؤولو نادي عجمان التحرك بشأن البحث عن بديل للاعب التونسي، إذ تتجه الأنظار إلى اللاعب البحريني علي مدن، الذي سبق أن دافع عن قميص النادي في موسمين سابقين، قبل أن يعود إلى الدوري البحريني.

وأكدت المصادر أن نادي عجمان يواجه مشكلة بشأن التعاقد مع علي مدن، بعد أن تلقى اللاعب عرضين مماثلين من أندية في دوري أدنوك للمحترفين، عقب تألقه اللافت مع منتخب بلاده في بطولة «خليجي 26» التي جرت في الكويت أخيراً.

ووضعت إدارة نادي عجمان أكثر من خيار آخر للتعاقد مع لاعبين أجانب للمفاضلة بينهم في حالة عدم الوصول إلى اتفاق رسمي مع علي مدن، إذ سيتم حسم ملف اللاعب الأجنبي الجديد عقب مباراة خورفكان التي ستقام الثلاثاء المقبل في الجولة الـ13 من دوري أدنوك للمحترفين، على أقصى تقدير.