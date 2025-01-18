الامارات | العربي يتعاقد مع 3 لاعبين.. أردني وسوري وبرازيلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقد نادي العربي، متصدر دوري الدرجة الأولى، مع ثلاثة لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية هم: الأردني فارس غطاشة قادماً من الدوري البحريني ويلعب في خط الهجوم ويبلغ 27 عاماً، والبرازيلي إيلتون سيلفا (32 عاماً) قادماً من الدوري البرتغالي ويلعب في مركز الجناح اليمين، والسوري محمد عنز (29 عاماً) قادماً من الدوري السوري ويلعب في مركز الارتكاز.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن إدارة العربي استغنت عن خمسة لاعبين هم حسن يوسف، والموزمبيقي كلاوديو، والإيطالي رضا جنيوي، والبرازيلي كايو هنريكو، والسنغالي بابيي شيخ.