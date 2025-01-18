الامارات | بني ياس يتصدر بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت أمس، منافسات الجولة الأولى من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو في «مبادلة أرينا» في أبوظبي.

وشهد اليوم الأول نزالات في فئة الكبار والأساتذة والشباب (تحت 18 عاماً)، بمشاركة مئات اللاعبين من مختلف أكاديميات وأندية الدولة، ونجح نادي بني ياس في تحقيق الصدارة، بينما حققت أكاديمية «M.O.D» مركز الوصيف، وجاء نادي العين في المركز الثالث.

من جانبه، قال نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو محمد سالم الظاهري: «تُشكل بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو محطة رئيسة ضمن مساعي الاتحاد نحو تعزيز رياضتنا محلياً وقارياً ودولياً، كما تجسد التزامنا بتحقيق التميز في كل ما نقوم به. وتعكس هذه البطولة بوضوح استدامة الدعم من قيادتنا الرشيدة لرياضة الجوجيتسو التي تعزّز قيم الانضباط والشجاعة والثقة بالنفس لدى أجيالنا الصاعدة. هذه الجولة الأولى ليست إلا بداية لمشوار طويل يحمل في طياته تطلعات كبيرة لبلوغ آفاق جديدة من الإنجاز».