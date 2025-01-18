شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يتحدث اليوم عن مواجهة بلاك بولز بالكونفدرالية في مؤتمر صحفي والان مع تفاصيل الخبر

يقام اليوم السبت، المؤتمر الصحفي لـ علي ماهر المدير الفني للنادي المصري، بصحبة أحد لاعبي الفريق، وذلك للحديث عن مواجهة بلاك بولز الموزمبيقي، خلال المباراة التي تجمع الفريقين غد الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية والتي تقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويقود مباراة المصري وبلاك بولز، الطاقم الذي ينتمي إلى دولة الكاميرون حكم الساحة جينوت فرانك بيتو، ومعه مساعد الحكم الأول إلفيس نوبو ، ومساعد الحكم الثاني روديجو مبيلي ، فيما يقوم عبدو ميفري بمهام الحكم الرابع.

وكان المصري استهل مشواره في الكونفدرالية، بالهزيمة أمام الهلال الليبي في بني غازي بنتيجة 3-2، ثم فاز في القاهرة بنتيجة 3-2، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي أهلت المصري لدور المجموعات بالفوز بنتيجة 3-2 أيضاً.

وفي دور المجموعات تغلب المصري في بداية مشواره على أنيمبا النيجيري بنتيجة 2-0، ثم تعادل مع بلاك بولز بنتيجة 1-1، وخسر أمام الزمالك 1-0، ثم تعادل مع الزمالك 1-1، كما تعادل مع أنيمبا بنتيجة 1-1 في الجولة الماضية.