شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مراد: جوارديولا طلب مرموش بأى ثمن والصحف العالمية نقلت انفراد الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد مراد، الصحفى بجريدة ”الخليج 365”، عن صفقة انتقال عمر مرموش لاعب إينتراخت فرانكفورت الألماني إلى نادى مانشستر سيتى الإنجليزى، في تصريحات مع الإعلامى عمرو أديب: "الحمد لله الخليج 365 من أوائل الناس التى نشرت عن انتقال عمر مرموش لفريق مانشستر سيتي، والصحف العالمية نقلت خبر الخليج 365، وكان عندى معلومة من بداية المفاوضات، والاتفاقيات تمت بشكل نهائى بين مرموش ومان سيتي".

وأضاف محمد مراد: "الأزمة والفترة الطويلة فى إنهاء الصفقة كانت خلافا حول انتقال عمر فى يناير أو فى آخر السنة، وجوارديولا تمسك بانتقال عمر مرموش إلى مان سيتى فى يناير الحالى، وكان رقم 1 فى طلبات المدرب وبأى ثمن".

وأكد "مراد": "بعد فترة كلامنا طلع صح، وأصبح عمر مرموش رسميا فى مان سيتى، وخلال ساعات سيتواجد فى الدورى الإنجليزي"، مضيفا: "عمر مرموش أغلى لاعب عربى فى تاريخ الدورى الإنجليزى، لأنه لاعب كبير جدا وملتزم، وتعرض لضغوط كبيرة جدا ولا يزال يطور من نفسه".

وتابع محمد مراد: "عمر مرموش معاه 3 لغات، ويهيئ نفسه لهذا منذ فترة طويلة، وبات لدينا 2 نجوم كبار فى الدورى الإنجليزى صلاح ومرموش، وهما أفضل جناحين فى العالم ويرفعوا اسم مصر بشكل كبير جدا.

وعن قيمة الصفقة قال "مراد": "قيمة انتقال مرموش إلى مان سيتى 75 مليون يورو، والصحف الألمانية والإنجليزية قالت إن راتب مرموش فى السنة 17 مليون يورو، والصفقة مدتها 5 سنوات، ونتمنى أن يتم التجديد له بعد ذلك".

واستطرد محمد مراد: "عمر مرموش أهم صفقة فى انتقالات يناير على مستوى العالم، وهذا يؤكد أنه لاعب كبير وسيكون إضافة إلى مانشستر سيتى ومنتخب مصر. وعلى حسب معلوماتى سيتواجد عمر مرموش فى إحدى المباريات فى إنجلترا فى نهاية الشهر، وأول مبارياته ستكون فى أول فبراير مع مانشستر سيتي، و14 فبراير سيكون هو وصلاح وجها لوجه مع مان سيتى وليفربول".