شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة لاعب الاسكواش محمد يحيى خلال مشاركته فى بطولة والان مع تفاصيل الخبر

نعى الاتحاد المصري للاسكواش اللاعب محمد يحيى سباعي، والذي توفى اليوم عقب تعرضه لوعكة صحية خلال مشاركته في فعاليات بطولة نادي بلاك بول الرياضي، حيث تم نقل اللاعب إلى العناية المركزة قبل أن يفارق الحياة.

وجاء نعى الاتحاد كالتالي: "ينعى الاتحاد المصري للاسكواش، ببالغ الحزن والأسى، اللاعب محمد يحيى سباعي، والذي وافته المنية خلال فعاليات بطولة نادي بلاك بول الرياضي، وبناء عليه قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للاسكواش تعليق النشاط الرياضي لمدة 3 أيام حدادا على روح الفقيد، للفقيد الرحمة وللأسرة خالص العزاء والصبر والسلوان وسوف تقام جنازة المغفور له غدا بإذن الله بعد صلاة الظهر في مسجد الشرطة بالتجمع الأول".