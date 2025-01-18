موعد مباراة الأهلى أمام أورلاندو بيراتس اليوم السبت في دوري أبطال أفريقيا

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يواجه فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم السبت نظيره أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

تأهل فريق الأهلى للدور ربع النهائى بدوري أبطال أفريقيا قبل الجولة الأخيرة، وذلك بعد فوز أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا على شباب بلوزداد الجزائري بهدفين مقابل هدف، فى مباراة الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلى على فريق استاد أبيدجان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. ترتيب مجموعة الاهلى فى دوري أبطال أفريقيا ترتيب مجموعة الاهلى فى دوري أبطال أفريقيا 1_ أورلاندو بيراتس 11 نقطة 2_ الأهلى 10 نقاط 3_ شباب بلوزداد الجزائري 6 نقاط 4_ استاد أبيدجان الإيفواري نقطة واحدة. موعد مباراة الأهلى أمام أورلاندو بيراتس فى دوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة الأهلى أمام أورلاندو بيراتس فى دوري أبطال أفريقيا مباراة الأهلى و أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى تقام فى السادسة مساء اليوم السبت باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويحمل الأهلي لقب آخر نسختين من البطولة، عندما تُوج بهما على حساب الوداد المغربي والترجي التونسي تواليا، وهو صاحب الرقم القياسي بـ12 لقبا.



القناة الناقلة لمباريات الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا القناة الناقلة لمباريات الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا 2025 بدءاً من دور المجموعات من خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

ويحمل فريق الأهلى لقب دورى أبطال أفريقيا فى آخر نسختين وذلك عقب الفوز على الترجى التونسى بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين، بينما حصد اللقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق الوداد المغربى بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا.

ويُمثل مصر فى دورى أبطال أفريقيا كل من الأهلى وبيراميدز، والزمالك والمصرى بكأس الكونفدرالية.