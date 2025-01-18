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حرس الحدود يفاوض مدافع الحوراء السعودى

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حرس الحدود يفاوض مدافع الحوراء السعودى

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القاهرة - سامية سيد - تلقى نادر موسى مدافع فريق الحوراء السعودي الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية السعودى عددا من العروض من أندية خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب نادر موسى أنه يفاضل أبرزهم حرس الحدود للانضمام إلى أحدهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وشارك نادر موسى مع فريق الحوراء السعودي خلال هذا الموسم في 17 مبارة كلاعب أساسي، ولم يتم استبداله بمعدل 1530 دقيقة، كما أحرز هدفا واحدا وحصل على 3 كروت صفراء ولم يتلق البطاقة الحمراء مطلقا. وعاد موسى إلى القاهرة منذ أيام من أجل التفاوض مع أندية مصرية رغبة في عودته للمشاركة فى الدوري الممتاز.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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