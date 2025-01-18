شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يفاوض مدافع الحوراء السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادر موسى مدافع فريق الحوراء السعودي الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية السعودى عددا من العروض من أندية الدوري المصري خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب نادر موسى أنه يفاضل أبرزهم حرس الحدود للانضمام إلى أحدهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وشارك نادر موسى مع فريق الحوراء السعودي خلال هذا الموسم في 17 مبارة كلاعب أساسي، ولم يتم استبداله بمعدل 1530 دقيقة، كما أحرز هدفا واحدا وحصل على 3 كروت صفراء ولم يتلق البطاقة الحمراء مطلقا. وعاد موسى إلى القاهرة منذ أيام من أجل التفاوض مع أندية مصرية رغبة في عودته للمشاركة فى الدوري الممتاز.