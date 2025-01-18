شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد سامي: 100 مليون جنيه أرباح وادي دجلة من انتقال مرموش لـ مانشستر سيتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر ماجد سامي، مؤسس ومالك نادي وادي دجلة، عن سعادته الكبيرة بأخبار انتقال عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت إلى مانشستر سيتي.

وقال ماجد سامي في تصريحات عبر برنامج "الكابتن" مع الصقر أحمد حسن على قناة dmc : "سعيد بالمقابل المادي الذي سنحصل عليه من انتقال مرموش لـ مانشستر سيتي، ولكني سعيد بالمجد الذي سيحققه النادي بسبب هذا الانتقال".

وتابع: "لم أحسب المقابل المادي بالضبط، سوف ننتظر تحديد الرقم وسيكون تقريبًا 100 مليون جنيه، سواء بالزيادة أو النقصان".

وأضاف: "أندية الكرة بتخسر كام 100 مليون علشان يدخلها 100 مليون، لقد خسرنا ملايين الجنيهات حتى لا يعتقد البعض أن الكرة تمنح كل تلك المبالغ". واختتم: "من بداية عملنا في كرة القدم حققنا من بيع اللاعبين ما يقارب نصف مليار جنيه".