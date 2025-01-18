شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى يعود لتشكيل الأهلى فى مباراة أورلاندو بيراتس بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

يعود محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى لتشكيل المارد الأحمر الذى يواجه أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا اليوم بدوري أبطال أفريقيا، وغاب محمد الشناوى عن مباراة الأهلى مع الجونة الأخيرة بمسابقة الدوري المصري، حيث اكتفى بالجلوس على دكة البدلاء فى المباراة التى شارك فيها مصطفى شوبير أساسياً، وقاد المارد الأحمر للفوز بهدفين دون رد.

ولم يشارك الشناوى فى مباراة الجونة لمنحه راحة بالاتفاق مع السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق، ضمن سياسة التدوير التي يتبعها المدرب لمحاربة ضغط المباريات.

مباراة الأهلى وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى تقام فى السادسة مساء السبت باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويحمل فريق الأهلى لقب دورى أبطال أفريقيا فى آخر نسختين وذلك عقب الفوز على الترجى التونسى بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين، بينما حصد اللقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق الوداد المغربى بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا.

ويُمثل مصر فى دورى أبطال أفريقيا كل من الأهلى وبيراميدز، والزمالك والمصرى بكأس الكونفدرالية.