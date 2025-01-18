شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات يوم الجمعة 17 يناير 2025 فى كأس العالم لليد والان مع تفاصيل الخبر

شهد يوم الجمعة 17 يناير 2025 إقامة 8 مباريات فى بطولة العالم لليد التى تستضيفها كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير الجارى إلى 2 فبراير المقبل.

وجاءت نتائجها كالتالى:

كرواتيا 33- 18 الأرجنتين

غينيا 18 – 35 المجر

سويسرا 29 – 31 ألمانيا

الولايات المتحدة 17 – 33 النرويج

البرتغال 30 – 26 البرازيل

مصر 35 – 24 البحرين

هولندا 37 – 32 مقدونيا الشمالية

التشيك 19 – 19 بولندا

وفاز منتخب مصر لرجال كرة اليد على نظيره البحرينى بنتيجة 35-24، فى إطار ثانى مواجهات الفراعنة فى بطولة العالم التى تستضيفها كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير الجارى إلى 2 فبراير المقبل، ويلعب الفراعنة فى مجموعة تضم كلا من كرواتيا والأرجنتين والبحرين.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 16-11 فى مباراة شهدت تألق ملحوظ للحارس كريم هنداوى وأحمد هشام دودو ومحسن رمضان.

ونجح منتخب اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور أن يواصل النتائج القوية بعد الفوز على راقصو التانجو بنتيجة 39-25 فى بداية مشوار المونديال، ليعطى جرس إنذار إلى باقى منتخبات المجموعة السابعة.