شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان محمد يحيى لاعب الاسكواش ظهر اليوم من مسجد الشرطة بالتجمع الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام اليوم السبت تشييع جثمان اللاعب الشاب محمد يحيى سباعي لاعب الاسكواش، بعد صلاة الظهر في مسجد الشرطة بالتجمع الأول.

وتوفى محمد يحيى سباعي، ناشئ نادي الشمس ولاعب الاسكواش، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، عقب مشاركته مع فريقه في بطولة نادي بلاك بول الرياضي، حيث تم نقله إلى أقرب مستشفى ووضعه تحت الملاحظة بالعناية المركزة، غير أن محاولات إنقاذه باءت بالفشل وفارق الحياة.

ونعى منذ قليل الاتحاد المصري للاسكواش، ببالغ الحزن والأسى، اللاعب الشاب محمد يحيى سباعي، الذى توفى بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة أثناء مشاركته في فعاليات بطولة نادي بلاك بول الرياضي. ومن المنتظر أن يتوافد عدد كبير من اللاعبين وأعضاء اتحاد الاسكواش لوداع اللاعب الشاب.