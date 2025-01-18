شكرا لقرائتكم خبر عن ابن شحتة الإسكندرانى يزور كابيتانو مصر من أجل مؤازرة المواهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد ابن الراحل شحتة الإسكندرانى على زيارة مواهب كابيتانو مصر، من أجل مؤازرة المواهب في الموسم الثالث من البرنامج.

وكشف محمد ابن الراحل شحتة الإسكندرانى عن انطباعات الراحل سواء في المكسب أو الخسارة التي يكون البيت بعده كأنه حداد، ولكن كان يجدد طموحه بانتظار المباراة المقبلة من أجل التعويض.

ودعت الشركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر لإظهار هذه المواهب في الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل.

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين في إظهار مواهب قوية في كرة القدم والتي تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه في حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية.