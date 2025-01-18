شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل وفاة اللاعب الشاب محمد يحيى خلال بطولة اسكواش ووقف النشاط 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى، منذ قليل، محمد يحيى سباعي ناشئ نادي الشمس ولاعب الاسكواش، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، عقب مشاركته مع فريقه في بطولة نادي بلاك بول الرياضي، حيث تم نقله إلى أقرب مستشفى ووضعه تحت الملاحظة بالعناية المركزة، غير أن محاولات إنقاذه باءت بالفشل وفارق الحياة.

وتعرض اللاعب الشاب لوعكة صحية مفاجئة قبل أن يتم نقله سريعًا إلى المستشفى، ثم لفظ أنفاسه الأخيرة في غرفة العناية المركزة.

ويقوم المسئولون باتحاد الاسكواش، وعلى رأسهم آمنة الطرابلسي رئيسة الاتحاد، بإنهاء إجراءات الدفن في الوقت الراهن.

وقال مصدر مسئول داخل اتحاد الاسكواش إن اللاعب محمد يحيى سباعي كان قد شعر بتعب أكثر من مرة في فترات سابقة، حيث مر بحوالي أربع حالات من التعب، إلا أن الفحوصات الطبية لم تظهر أى مشاكل قلبية خلال تلك الفترة.

وأوضح المصدر أن اللاعب كان يتلقى العلاج في المستشفى من خلال تعليق المحاليل بسبب انخفاض ضغطه، وكان الأمر ينتهى عند ذلك، مضيفا أنه بعد مباراة اليوم شعر اللاعب بتعب مفاجئ وذهب إلى المستشفى، إلا أنه توفى هناك.

ونعى الاتحاد المصري للاسكواش اللاعب محمد يحيى سباعي، والذي توفى اليوم عقب تعرضه لوعكة صحية خلال مشاركته في فعاليات بطولة نادي بلاك بول الرياضي.

وجاء نعى الاتحاد كالتالي: "ينعى الاتحاد المصري للاسكواش، ببالغ الحزن والأسى، اللاعب محمد يحيى سباعي، والذي وافته المنية خلال فعاليات بطولة نادي بلاك بول الرياضي، وبناء عليه قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للاسكواش تعليق النشاط الرياضي لمدة 3 أيام حدادا على روح الفقيد، للفقيد الرحمة وللأسرة خالص العزاء والصبر والسلوان وسوف تقام جنازة المغفور له غدا بإذن الله بعد صلاة الظهر في مسجد الشرطة بالتجمع الأول".