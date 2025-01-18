شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الحلوانى يمنح مواهب كابيتانو مصر نصائح مهمة لتنفيذ الكرات الثابتة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عمرو الحلوانى، لاعب إنبى والإسماعيلى السابق، على منح مواهب كابيتانو مصر نصائح مهمة لتنفيذ الكرات الثابتة بشكل متقن، والتسجيل منها.

ودعت الشركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر لإظهار هذه المواهب في الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل.

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين في إظهار مواهب قوية في كرة القدم والتي تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه في حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية.