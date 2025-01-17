شكرا لقرائتكم خبر عن عمر مرموش: لما بنزل الملعب بتحول.. وهذا لاعبى المفضل على البلاى ستيشن والان مع تفاصيل الخبر

تحدث عمر مرموش، نجم منتخب مصر ونادي آينتراخت فرانكفورت، عن دوره فى الملعب عقب لمس الكرة، قائلا: "لما بدخل الملعب بتحول، بكون بره لذيذ وطيب وفى الملعب بتغير، ومحبش أخسر وعاوز كل اللى حوليا مركزين ومصحصحين، وبحاول أكون إيجابي ومفيد مع الفرقة".

وعن لاعبه المفضل على البلاى ستيشن قال عمر مرموش، خلال حواره مع الإعلامية إسعاد يونس، المذاع على قناة dmc: "بلعب بلاي ستيشن بنفسى فى النادى اللى بلعب فيه، وبقول لنفسى فى اللعبة إيه ده متشوت عدل، وبكلم نفسى أنت كويس هتجيب جون ومش مشكلة فى الفرصة اللى ضاعت هتيجى فرصة تانى".

وتابع: "اللاعب بيكون مضغوط من أهله واصحابه وكل الناس، والكورة يوم فوق ويوم تحت، وبحط لنفسى مستوى معين أثبت عليه، وبفكر بنفسى أنا مين وعملت إيه ووصلت لدا كله إزاى؟، وديما بحط لنفسى مستوى معين علشان أقدم ماتش كويس".

ويقدم عمر مرموش موسما مميزا مع آينتراخت فرانكفورت الألماني، حيث ينافس على لقب هداف الدوري بعد تسجيله 15 هدفًا وصناعة 9 آخرين، ويحتل المركز الثانى بجدول ترتيب هدافى البوندزليجا خلف هارى كين نجم بايرن ميونخ المتصدر برصيد 16 هدفا.

ويعد مرموش ثانى أكثر لاعب مساهمة بالأهداف في كل المسابقات الأوروبية بعدما شارك في 34 هدفًا بتسجيله 20 هدفًا وصناعة 14 في الدورى والكأس المحلى بألمانيا وبطولة الدورى الأوروبى مع آينتراخت.

وانفرد ”الخليج 365” مطلع يناير الجارى بانتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتى، وفى انتظار الإعلان الرسمى عن الصفقة بعدما شهدت الأيام الماضية شدا وجذبا بين فرانكفورت والنادى الإنجليزى بشأن التفاصيل المالية للصفقة.