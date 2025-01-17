شكرا لقرائتكم خبر عن عمر مرموش: سجلت فى 3 مباريات 3 أهداف من فاولات بعد تمرين مستمر والان مع تفاصيل الخبر

قال عمر مرموش، نجم منتخب مصر ونادي آينتراخت فرانكفورت: "أنا فى 3 مباريات ورا بعض جبت 3 فاولات أهداف، ودى كانت حاجة من إنجازاتى وكنت بتمرن عليها من زمان".

وأوضح مرموش خلال حواره مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة dmc: "ضربات الجزاء لما يضيعها اللاعب المدرب ممكن يغيرك، ولما باجى ألعب كورنر وأجيب جون بحس إنى كويس فى الحاجات دى، وبحاول أحسن من نفسى علشان أوصل لحاجة كبيرة".

وأضاف عمر مرموش: "بندرس إيه الزاوية الصعبة لحارس المرمى لأن التفاصيل الصغيرة بتفرق معانا، وتأسيس الأطفال فى اللعب شىء مهم، وبعدها بتيجى الموهبة بتاعته اللى هتخليه ينجح".

ويقدم عمر مرموش موسما مميزا مع آينتراخت فرانكفورت الألماني حيث ينافس على لقب هداف الدوري بعد تسجيله 15 هدفًا وصناعة 9 آخرين، ويحتل المركز الثانى بجدول ترتيب هدافى البوندزليجا خلف هارى كين نجم بايرن ميونخ المتصدر برصيد 16 هدفا.

ويعد مرموش ثانى أكثر لاعب مساهمة بالأهداف في كل المسابقات الأوروبية بعدما شارك في 34 هدفًا بتسجيله 20 هدفًا وصناعة 14 في الدورى والكأس المحلى بألمانيا وبطولة الدورى الأوروبى مع آينتراخت.

وانفرد ”الخليج 365” مطلع يناير الجارى بانتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتى، وفى انتظار الإعلان الرسمى عن الصفقة بعدما شهدت الأيام الماضية شدا وجذبا بين فرانكفورت والنادى الإنجليزى بشأن التفاصيل المالية للصفقة.