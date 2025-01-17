شكرا لقرائتكم خبر عن عمر مرموش: فرانكفورت فريق مميز وبشتغل على نفسى لإحراز أهداف كثيرة والان مع تفاصيل الخبر

أشاد عمر مرموش، نجم منتخب مصر ونادي آينتراخت فرانكفورت، بفريقه، قائلا: "الفرقة مميزة وكأننا عيلة واحدة، ومعانا لاعب سورى صديقى لأن طقوسه شبهنا شوية".

وعن تنافسه على لقب هداف الدورى الألمانى مع هارى كين، قال: "المنافسة خلتنى مش شايف مين اللى قدامى، وباصص فى اللى بعمله وبتمرن كويس علشان أحرز أهداف كتير".

وأضاف عمر مرموش، خلال حواره مع الإعلامية إسعاد يونس، المذاع على قناة dmc: "أنا وهارى كين على نفس المستوى، وهدفنا واحد وبنسابق بعض فى الحصول على الهداف وبشتغل على نفسى علشان أكون هداف، وإن شاء الله هحقق حلمى".

ويقدم عمر مرموش موسما مميزا مع آينتراخت فرانكفورت الألماني حيث ينافس على لقب هداف الدوري بعد تسجيله 15 هدفًا وصناعة 9 آخرين، ويحتل المركز الثانى بجدول ترتيب هدافى البوندزليجا خلف هارى كين نجم بايرن ميونخ المتصدر برصيد 16 هدفا.

ويعد مرموش ثانى أكثر لاعب مساهمة بالأهداف في كل المسابقات الأوروبية بعدما شارك في 34 هدفًا بتسجيله 20 هدفًا وصناعة 14 في الدورى والكأس المحلى بألمانيا وبطولة الدورى الأوروبى مع آينتراخت.

وانفرد ”الخليج 365” مطلع يناير الجارى بانتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتى، وفى انتظار الإعلان الرسمى عن الصفقة بعدما شهدت الأيام الماضية شدا وجذبا بين فرانكفورت والنادى الإنجليزى بشأن التفاصيل المالية للصفقة.