شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد إبراهيم عادل والكرتى وماييلي من قائمة بيراميدز لمواجهة دجوليبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة دجوليبا المالي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل دجوليبا المالي ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي، في آخر مباريات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا

خط الهجوم: مروان حمدي - يوسف أوباما - دودو الجباس.

وشهدت القائمة استبعاد كلا من إبراهيم عادل ووليد الكرتي وفيستون ماييلى لحصولهم علي إنذارين .

وكان بيراميدز قد تغلب على ساجرادا الأنجولى بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وحسم بيراميدز تأهله إلى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا قبل جولة من النهاية.