شكرا لقرائتكم خبر عن عقبة تهدد انتقال مدافع الزمالك إلى الاتحاد السكندرى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

وصلت المفاوضات بين مسئولي نادى الزمالك ونظرائهم في الاتحاد السكندرى إلى مراحل متقدمة بشأن انتقال مصطفى الزنارى مدافع القلعة البيضاء إلى زعيم الثغر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف مصدر لـ ”الخليج 365” أن نادى الاتحاد السكندرى لم يحدد قائمة الراحلين عن صفوف الفريق في الفترة الحالية وهو العقبة الوحيدة التي تمنع انتقال مصطفى الزنارى إلى صفوف زعيم الثغر خلال ميركاتو يناير.

وأوضح المصدر أنه خلال الساعات المقبلة سيستقر مسئولي الاتحاد السكندرى على الراحلين عن القلعة البيضاء ومعرفة موقف قائمة سيد البلد وبعدها سيتم حسم موقف مصطفى الزنارى من الانتقال إلى سيد البلد خلال الانتقالات الشتوية.

هذا ووافق السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك على رحيل مصطفى الزنارى لاعب الفريق عن صفوف الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية فى ظل عدم قناعته باللاعب.

ومنح جروس مسئولو نادى الزمالك الضوء الأخضر لرحيل اللاعب خلال الميركاتو الشتوى أو تسويقه ومن المقرر أن تدرس الإدارة العروض التي تلقاها اللاعب وبحث المناسب منها للموافقة عليها.