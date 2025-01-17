شكرا لقرائتكم خبر عن ليلي إسلام كلحي تحصد أول الجمهورية للجمباز وتفوز بالميدالية الذهبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت ليلي إسلام كلحي ، على المركز الأول فى مسابقة مهرجانات وبطولات الجمهوريه للجمباز تحت سن السادسة جمباز فنى أنسات والتى أقيمت في نادي مدينة نصر ، بمشاركة عدد كبير من الهيئات الرياضية علي مستوي الجمهورية.

واجتازت ليلي كافة الأنشطة الرياضية التى تتضمنتها المسابقة، بحضور العديد من الحكام، وبحضور ومشاركة الهيئات الرياضية المشاركة فى المسابقة، وتضمنت المسابقة أكثر من 6 أنشطة رياضية، واجتازتها بشكل كامل وحصلت على المركز الأول فى كافة المستويات.

كما حصلت ليلي على الميدالية الذهبية، وكأس الجمهورية بعد اجتيازها كافة الأنشطة التى تضمنتها المسابقة، حيث تتدرب ليلي تحت قيادة كل من احمد محفوظ و بسمه أشرف.



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