تعرف على غيابات الأهلى أمام أورلاندو بيراتس بدوري أبطال أفريقيا

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قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلي استبعاد 9 لاعبين من قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة اورلاندو بيراتس غدا بدوري أبطال أفريقيا

يفقد المارد الأحمر جهود كل من يحيى عطية الله المصاب بشرخ فى الوجه وأشرف داري الذى يعانى من شد فى العضلة الخلفية ورضا سليم الذى يعانى من قطع فى غضروف الركبة وطاهر محمد طاهر الذى يواصل التأهيل من الإصابة بتمزق جزئي أسفل العضلة الأمامية و كريم فؤاد المصاب بقطع فى الرباط الصليبى بجانب عمر كمال عبد الواحد الذي يعاني من إصابة في الركبة، وعلى معلول لعدم القيد وحمزة علاء لأسباب فنية بجانب رحيل بيرسى تاو لقطر القطري.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏

محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ‏ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين ‏الحشات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومحمد ‏هاني وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.‏