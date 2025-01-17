شكرا لقرائتكم خبر عن فوز منتخب اليد على البحرين 35 -24 فى ثانى مواجهات بطولة العالم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

فاز منتخب مصر لرجال كرة اليد على نظيره البحرينى بنتيجة 35-24، فى إطار ثانى مواجهات الفراعنة فى بطولة العالم التى تستضيفها كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير الجارى إلى 2 فبراير المقبل، ويلعب الفراعنة فى مجموعة تضم كلا من كرواتيا والأرجنتين والبحرين.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 16-11 فى مباراة شهدت تألق ملحوظ للحارس كريم هنداوى وأحمد هشام دودو ومحسن رمضان.

ونجح منتخب اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور أن يواصل النتائج القوية بعد الفوز على راقصو التانجو بنتيجة 39-25 فى بداية مشوار المونديال، ليعطى جرس إنذار إلى باقى منتخبات المجموعة السابعة.

وشهدت مباراة الأرجنتين أيضا ظهور عدد من اللاعبين بأداء مبهر أمثال الحارس محمد على وكلا من محمد سند ويحيى خالد، فضلا عن على زين الذى حصل على لقب أفضل لاعب فى المباراة.

وتوجه منتخب مصر لرجال كرة اليد إلى كرواتيا الأحد، قادماً من إسبانيا بعد انتهاء الدورة الودية الدولية، حيث خسر أمام النرويج قبل الفوز على رومانيا وبعدها سلوفاكيا فى ختام المنافسات مساء السبت.

وتضم قائمة الفراعنة فى بطولة العالم كلا من:- حراس المرمى: كريم هنداوى (الزمالك) ومحمد على (سبورتنج لشبونة البرتغالي)

الجناح الأيسر: أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي) وبلال إبراهيم مسعود (بيرجيشر الألماني)

الظهير الأيسر: على زين (دينامو بوخارست الروماني) وأحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي) وعبد الرحمن فيصل (الأهلي)

صناع اللعب: أحمد خيرى (الأهلي) وسيف الدرع (ليموج الفرنسي) وسيف هانى فوكس (الأهلي)

الظهير الأيمن: يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي) ومحسن رمضان (الأهلي)

الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) وأكرم يسرى (الزمالك)

الدائرة: إبراهيم المصرى (الأهلي) وأحمد عادل (الأهلي) وياسر سيف (الأهلي) ومحمد طارق (الزمالك)

و تشهد البطولة توزيع الـ 32 منتخبا على 8 مجموعات، حيث أن كل مجموعة تضم 4 منتخبات، وتقام مباريات الدور الأول بنظام دورى من دور واحد.

يتأهل للدور الرئيسى أول 3 منتخبات من كل مجموعة والدور الرئيسى يتأهل له 24 منتخبًا يتم تقسيمهم على 4 مجموعات، بحيث ينضم كل مجموعتين متجاورتين فى مجموعة واحدة تضم 6 منتخبات.. (الأولى مع الثانية – الثالثة مع الرابعة – الخامسة مع السادسة – السابعة مع الثامنة) وكل منتخب يتأهل للدور الرئيسى معه رصيده من النقاط التى حصل عليها من مواجهتيه مع المنتخبين المتأهلين من نفس المجموعة.



فى الدور الرئيسى يلعب كل منتخب ثلاث مباريات مع المنتخبات المتأهلة من المجموعة المجاورة ولا يلعب مرة أخرى مع المنتخبين المتأهلين من مجموعته.

يتأهل مباشرة إلى دور الـ8 الأول والثانى من كل مجموعة فى الدور الرئيسى، على أن يقام دور الـ8 بنظام خروج المغلوب، ثم نصف النهائى والنهائى.



بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2025 البحرين ضد مصر



جانب من المباراة