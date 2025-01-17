شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعلن قائمة الأهلي استعدادا لمواجهة أورلاندو بايرتس.. عودة وسام أبو على والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق لمباراة ‏أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، التي تقام مساء غد السبت على استاد القاهرة ضمن ‏منافسات الجولة السادسة والختامية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏

محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ‏ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين ‏الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومحمد ‏هاني وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.‏

وأنهى فريق الكرة بالنادي الأهلي منذ قليل مرانه الاخير على ملعب التتش استعدادا لمواجهة اورلاندو بيراتس الجنوب افريقي المقرر لها السادسة من مساء غد السبت باستاد القاهرة في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وبدأ المران بمحاضرة فنية من مارسيل كولر المدير الفني تحدث خلالها عن نقاط فنية خاصة بمواجهة الغد التي يسعى الأهلي للفوز من اجل التربع على قمة المجموعة.

وخاض اللاعبين فقرة بدنية بجانب مران قوي لحراس المرمى كما تم السماح لوسائل الإعلام بحضور اول ١٥ دقيقة من التدريبات حسب لوائح الاتحاد الافريقي لكرة القدم.