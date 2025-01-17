شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يتعادل سلبيا مع الفريق الأول بغزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل منتخب مصر للشباب مواليد 2005، مع الفريق الأول بنادى غزل المحلة بدون أهداف في المباراة الودية التى جرت بينهما اليوم باستاد المحلة في إطار استعدادات المنتخب لبطولة أمم أفريقيا بكوت ديفوار أبريل المقبل والمؤهلة لكأس العالم .

بدأ الجهاز الفني للمنتخب بقيادة أسامة نبيه المدير الفني المباراة بتشكيل ضم : عبد المنعم تامر فى حراسة المرمي وأحمد سمير و أحمد عابدين ومعتز محمد ومحمود لبيب فى خط الدفاع، وخالد ربيع وأحمد وحيد وأحمد خالد كباكا فى خط الوسط ..ومحمد رأفت ومحمد شرف و عمر فتحي" عمورى" فى خط الهجوم.

جاءت المباراة قوية وحماسية من جانب الفريقين لتحقيق أقصى استفادة فنية ، وحرص أسامة نبيه على منح الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين.

شهد المباراة هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد، ووليد خليل رئيس نادي غزل المحلة الذي أهدى قميص و درع النادي لأبو ريدة على هامش اللقاء.