شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقة الثالثة .. مودرن سبورت يعلن ضم أحمد يوسف لاعب إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت عن إتمام التعاقد مع أحمد يوسف لاعب فريق إنبي لمدة ثلاثة مواسم ونصف، وذلك ضمن خطة النادي في التطوير خلال المرحلة المقبلة.

وجاء التعاقد مع اللاعب وتوقيع العقود في حضور رئيس مجلس إدارة نادي مودرن سبورت و هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي والأستاذ أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي.

ويعد لاعب الوسط أحمد يوسف مواليد"1999" أحد الركائز الأساسية لفريق انبي وأحد المواهب الكبيرة في مسابقة الدوري المصري خلال الأونة الأخيرة وعلى المستوى الدولي كان أحد عناصر منتخب مصر للشباب.

كما أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت، عن إتمام التعاقد مع صفقتين وهم محمد هلال لاعب فريق البنك الأهلي لمدة ثلاثة مواسم ونصف، على فوزى لاعب فريق إنبى وذلك ضمن خطة النادي في التطوير خلال المرحلة المقبلة.