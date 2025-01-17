شكرا لقرائتكم خبر عن آخر مران للاهلي استعداد لـ اورلاندو.. محاضرة من كولر وفقرة بدنية والان مع تفاصيل الخبر

أنهى فريق الكرة بالنادي الأهلي منذ قليل مرانه الاخير على ملعب التتش استعدادا لمواجهة اورلاندو بيراتس الجنوب افريقي المقرر لها السادسة من مساء غد السبت باستاد القاهرة في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وبدأ المران بمحاضرة فنية من مارسيل كولر المدير الفني تحدث خلالها عن نقاط فنية خاصة بمواجهة الغد التي يسعى الأهلي للفوز من اجل التربع على قمة المجموعة.

وخاض اللاعبين فقرة بدنية بجانب مران قوي لحراس المرمى كما تم السماح لوسائل الإعلام بحضور اول ١٥ دقيقة من التدريبات حسب لوائح الاتحاد الافريقي لكرة القدم.