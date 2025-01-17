الامارات | النصر يزهو بكأس السوبر الإماراتي - القطري

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شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يزهو بكأس السوبر الإماراتي - القطري والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق النصر الإماراتي بكأس السوبر الإماراتي القطري بعد تغلبه على فريق قطر القطري 5-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على استاد آل مكتوم.
أحرز أهداف النصر علي مبخوت (13- 71) وغابياديني (45+3)، عبدالله تورى (81)، وأحمد جشك في الدقيقة (88)، بينما أحرز هدف قطر الوحيد مالانغو في الدقيقة (74).
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