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الامارات | النصر يزهو بكأس السوبر الإماراتي - القطري

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محمد أبوإسماعيل - دبي 0 تبليغ

  • الامارات | النصر يزهو بكأس السوبر الإماراتي - القطري 1/2
  • الامارات | النصر يزهو بكأس السوبر الإماراتي - القطري 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق النصر الإماراتي بكأس السوبر الإماراتي القطري بعد تغلبه على فريق قطر القطري 5-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على استاد آل مكتوم.

أحرز أهداف النصر علي مبخوت (13- 71) وغابياديني (45+3)، عبدالله تورى (81)، وأحمد جشك في الدقيقة (88)، بينما أحرز هدف قطر الوحيد مالانغو في الدقيقة (74).

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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