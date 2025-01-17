شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يهزم زد بهدف نظيف ويتأهل لدور الثمانية في كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق سموحة فوزا صعبا على فريق زد بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على استاد الإسكندرية ضمن دور الـ16 من عمر بطولة كأس مصر.

سجل محمد سالم هدف التقدم لفريق سموحة في الدقيقة 8، بعد عرضية متقنة من محمد كناريا ليحولها محمد سالم برأسه داخل شباك على لطفى معلنا تقدم الموج الأزرق.

بهذا التأهل، ينتظر فريق سموحة في دور الثمانية الفائز من مباراة الزمالك مع مودرن سبورت في دور الـ16 المقرر لها 7 مارس المقبل.

وجاء تشكيل سموحة على النحو التالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع: بركات حجاج، هشام حافظ ، إسلام جابر، شريف رضا

خط الوسط: محمد كناريا، محمود صابر، دوكو دودو

خط الهجوم: صامويل امادي، مصطفى البدري، محمد سالم

بينما جاء تشكيل فريق زد بقيادة مجدى عبد العاطى على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: أحمد سيد، عبدالرحمن عماد، مصطفى العش، محمد إسماعيل

خط الوسط : ماتا ماجاسا، أحمد عادل ميسي، محمد أشرف

خط الهجوم: مصطفى زيكو، موتوموسي، شادي حسين.