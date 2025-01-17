شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة محمد الشامي بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى والان مع تفاصيل الخبر

أثبتت تقارير الأشعة التشخيصية باستخدام الرنين المغناطيسي التي خضع لها محمد الشامي مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ، إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى ، الأمر الذي يحتاج معه اللاعب لتدخل جراحي لإعادة بناء الرباط المقطوع.

وصرح الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق، مضيفًا أن إدارة النادي المصري ستبدأ على الفور في اتخاذ كافة ترتيبات إجراء العملية الجراحية للاعب خارج مصر حرصًا على عودته للملاعب في أسرع وقت ممكن.

الجدير بالذكر أن الشامي كان قد تعرض للإصابة خلال مباراة الفريق أمس أمام نظيره فريق فاركو والتي انتهت بفوز المصري بهدف للاشئ ، ليخضع اللاعب لفحوصات الرنين المغناطيسي مساء اليوم الجمعة والتي أثبتت في نهايتها تعرض اللاعب لتلك الإصابة.