شكرا لقرائتكم خبر عن الفارس المصري عبد الرحمن إكرام يتوج بذهبية الشراع الدولية لقفز الحواجز والان مع تفاصيل الخبر

توج الفارس المصري عبد الرحمن إكرام بالمركز الأول في النسخة الثامنة من بطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز فئة الأربع نجوم المقامة في نادي الفروسية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

حصل المصري عبد الرحمن إكرام على المركز الأول والميدالية الذهبية في ارتفاع 140 سم بالبطولة.

وتم عزف النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية في ارض السباق بعد تتويج إكرام بالمركز الأول في ارتفاع 140 سم.

وهنأ الإتحاد المصري للفروسية برئاسة الدكتور إسماعيل شاكر، الفارس المصري عبد الرحمن إكرام بعد حصوله على الذهبية في بطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز.

ويشارك في البطولة 169 فارساً، من 35 دولة، بصحبتهم 351 خيلاً، منها 289 خيلاً من الإمارات، و10 خيول من دول الخليج، و52 خيلاً من أوروبا وغيرها.

بطولة الشراع لقفز الحواجز من فئة أربع نجوم، من البطولات الدولية الموسمية الرائدة على أرض الإمارات، وتجتذب دوراتها مشاركة نخبة فرسان القفز من دول العالم، وهو الدور الذي ظلت تلعبه البطولة منذ انطلاقتها الأولى في عام 2017.