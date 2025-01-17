شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم بطل البحرين فى البطولة العربية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره دار كليب البحرينى بنتيجة 3-0 ضمن منافسات البطولة العربية لأندية الكرة الطائرة التى تقام فى قطر خلال الفترة من 14 و حتى 26 يناير الجارى .

ويقع الأهلي في المجموعة الثالثة بجانب أربيل العراقى وداركليب البحريني والشرطة القطري.

بينما يقع الزمالك في المجموعة الثانية بجانب السيب العمانى والكويت الكويتي والهلال الليبي.

وتضم بعثة رجال الطائرة فى قطر 14 لاعبًا هم: حسام يوسف وعبد الحليم عبو ومحمد رمضان ويوندر جارسيا ومحمد عسران وعبد الرحمن الحسيني وإسلام عبد السميع وأحمد عزب وأندريا سانتانجيلو وسيف عابد ومصطفى جابر وزياد أسامة وعبد الرحمن سعودي ومحمد عثمان.

تضم قائمة الزمالك كلا من: "أحمد يوسف عفيفي - أشرف اللقاني - محمد رضا "الهو" - محمد مجدي "الجون" - محمد مصطفى كامل "لعبة" - محمد عادل سلامة "دولا" - ياسين محمد - شريف الشرقاوي - عبد الرحمن أحمد الشحات - عمرو أحمد الزمر - مروان الصافي - ديميتري - ماتيوس يوزويك".