شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق يعود لنقطة الصفر.. خلاف بين الزمالك وإنبى بسبب زياد كمال والان مع تفاصيل الخبر

قال مصدر إن الاتفاق بين مسئولي نادى الزمالك ونظرائهم في إنبى عاد إلى نقطة الصفر بشأن قطع إعارة زياد كمال من الفريق الأبيض بسبب مستحقات اللاعب المتأخرة التي لم يحصل عليها خلال فترة تواجده داخل القلعة البيضاء.

أكد مصدر لـ الخليج 365 أن نادى إنبي اشترط على الزمالك حصول زياد كمال على مستحقاته المالية المتأخرة،من أجل إتمام اتفاق قطع إعارته وعودته للفريق البترولى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضح المصدر أن مسئولي نادى إنبى أبلغو نظرائهم في الزمالك بضرورة منح اللاعب مستحقاته المالية المتأخرة، قبل الموافقة على قطع إعارة اللاعب بشكل رسمي،الأمر الذى وضع النادى الأبيض في حيرة من أمره.

وأضاف المصدر أن في حال رفض نادى الزمالك منح مستحقات زياد كمال المتأخرة أو عدم الوصول إلى صيغة اتفاق مرضية مع اللاعب سيضطر نادى إنبى إلى رفض قطع إعارة اللاعب خاصة أنه هناك بنداً في العقد يمنحهم الحرية في ذلك.

وأشار المصدر إلى أنه في حال استمرار زياد كمال داخل نادى الزمالك سيضطر مسئولي الأبيض إلى دفع 10 ملايين جنيه للنادى البترولى قيمة إعارة اللاعب للموسم الثاني الأمر الذى يضع مسئولي القلعة البيضاء في ورطة.