شكرا لقرائتكم خبر عن إستمرار غياب 7 لاعبين عن الأهلى فى مباراة أورلاندو بيراتس بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

يفتقد فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود عدد 7 لاعبين فى مباراة أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا المقبلة بدوري الابطال.

مباراة الأهلى وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى تقام فى السادسة مساء غد السبت باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

حيث يفقد المارد الاحمر جهود كل من يحيى عطية الله المصاب بشرخ فى الوجه وأشرف داري الذى يعانى من شد فى العضلة الخلفية ورضا سليم الذى يعانى من قطع فى غضروف الركبة وطاهر محمد طاهر الذى يواصل التأهيل من الإصابة بتمزق جزئي أسفل العضلة الأمامية و كريم فؤاد المصاب بقطع فى الرباط الصليبى للإصابة، وعلى معلول لعدم القيد بجانب رحيل بيرسى تاو لقطر القطري

ويحمل فريق الأهلى لقب دورى أبطال أفريقيا فى آخر نسختين وذلك عقب الفوز على الترجى التونسى بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين، بينما حصد اللقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق الوداد المغربى بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا.



ويُمثل مصر فى دورى أبطال أفريقيا كل من الأهلى وبيراميدز، والزمالك والمصرى بكأس الكونفدرالية.